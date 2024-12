Lucas Paquetá, meio-campista do West Ham - Divulgação/West Ham

Lucas Paquetá, meio-campista do West HamDivulgação/West Ham

Publicado 16/12/2024 10:00 | Atualizado 16/12/2024 10:01

Rio - A CPI da Manipulação de Jogos e Apostas Esportivas vai ser concluída sem os depoimentos de Lucas Paquetá, do West Ham (ING), e Luiz Henrique, do Botafogo. Sem tempo para remarcar com os jogadores por causa dos prazos e do recesso parlamentar, o relatório será entregue no dia 5 de fevereiro e tem a votação prevista para a semana posterior à apresentação, segundo o "UOL".

Lucas Paquetá foi convocado para depor sobre as acusações de violação das regras de conduta relacionada a apostas esportivas na Inglaterra. O depoimento foi marcado inicialmente para outubro e, posteriormente, adiado para dezembro. Porém, o jogador alegou que não iria depor e que enviaria a defesa no processo conduzido pela Federação Inglesa de Futebol (FA).

Já o Botafogo adiou o depoimento de Luiz Henrique no último dia 4, alegando que ele só retornaria ao Brasil após a disputa do Intercontinental, no dia 20. O Alvinegro foi eliminado pelo Pachuca, do México, e não chegou à final contra o Real Madrid, que será disputada nesta quarta-feira (18). Portanto, não teria tempo para retornar ao país antes do recesso parlamentar.

Nos últimos dias, a CPI recebeu vários documentos de quebra de sigilo sobre o tio de Lucas Paquetá, Bruno Tolentino. O parente do jogador do West Ham, da Inglaterra, foi o responsável das duas transferências no valor de R$ 40 mil para o atacante Luiz Henrique, do Botafogo. Ele chegou a depor à CPI, mas conseguiu um habeas corpus do STF que o permitia ficar em silêncio durante a audiência.

Entenda o caso

Lucas Paquetá é acusado pela Federação Inglesa por um suposto envolvimento em apostas esportivas. O jogador deverá ter uma audiência em março junto as autoridades inglesas sobre as suspeitas de violação das regras de condutas e pode pegar uma suspensão de seis meses (mínimo) ou banimento do futebol.

A investigação partiu de um volume incomum de apostas casadas em dois jogos realizados no mesmo dia, sendo um no Campeonato Inglês e o outro no Campeonato Espanhol. A aposta previa cartão amarelo para Lucas Paquetá no duelo entre West Ham e Aston Villa, e para Luiz Henrique, hoje no Botafogo, na partida entre Real Betis e Villarreal. Ambos receberam cartões.

Lucas Paquetá teria forçado cartões amarelos em quatro partidas do Campeonato Inglês, entre novembro de 2022 e agosto de 2023. Isso teria acontecido nos seguintes jogos: contra Leicester (2022); contra o Aston Villa (2023); contra o Leeds (2023); e contra o Bournemouth (2023). O jogador nega as acusações.

No ano passado, Ivan Toney, ex-jogador do Brentford e atualmente no Al-Ahli, da Arábia Saudita, foi suspenso por oito meses por envolvimento com apostas. Entretanto, os casos são diferentes. Toney apenas apostava em jogos sem manipular, enquanto o brasileiro teria forçado cartões em quatro partidas.