Kylian Mbappé soma 12 gols e duas assistências em 22 jogos pelo Real MadridAFP

Publicado 16/12/2024 16:17

Após sair lesionado na vitória do Real Madrid por 3 a 2 sobre a Atalanta , pela Liga dos Campeões, na última terça-feira (10), Kylian Mbappé estará à disposição para a final da Copa Intercontinental. O time merengue enfrentará o Pachuca, do México, na quarta-feira (18), às 14h (de Brasília).

O atacante francês foi substituído aos 34 minutos da primeira etapa no duelo com os italianos e teve lesão na coxa esquerda confirmada pelo clube . No entanto, apareceu na lista de relacionados divulgada nesta segunda (16).