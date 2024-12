Mbappé deu sequência ao fantasma de lesões que o Real Madrid vive nesta temporada - Marco Bertorello / AFP

Publicado 12/12/2024 13:00

Madri (ESP) - Kylian Mbappé aumentou a lista de desfalques do Real Madrid na temporada 2024/25. O craque francês sofreu uma lesão muscular na coxa esquerda na partida contra a Atalanta, terça-feira (10), pela Liga dos Campeões, e desfalcará a equipe por tempo indeterminado.

O Real Madrid não deu prazo de recuperação. Segundo a imprensa espanhola, Mbappé deve ficar fora dos gramados por dez dias. Caso essa previsão seja confirmada, ele será desfalque na final do Intercontinental contra Al-Ahly, do Egito, ou Pachuca, do México, no dia 18.

Mbappé foi substituído aos 34 minutos do primeiro tempo, pouco após marcar o primeiro gol do Real Madrid. O craque francês se junta a Éder Militão, Alaba, Mendy, Carvajal e Camavinga no departamento médico. Por outro lado, Vini Jr e Rodrygo já retornaram e serão as principais armas do time espanhol.

O Real Madrid venceu a Atalanta por 3 a 2 e segue vivo na Liga dos Campeões. O time espanhol ocupa o 20º lugar com nove pontos e briga por uma vaga nos playoffs. A equipe merengue volta a campo neste sábado (14), às 17h (de Brasília), contra o Rayo Vallecano, fora de casa.