Bela do Flamengo, Vanessa Ataídes - Divulgaçãi

Publicado 12/12/2024 12:23 | Atualizado 12/12/2024 12:24

Rio - A bela do Flamengo, Vanessa Ataídes, musa do bumbum gigante, recebeu uma proposta ousada de um fã. Um estrangeiro, que estava a passeio no Brasil, queria muito conhecê-la e topou pagar R$ 55 mil por um beijo em seu bumbum.