Mbappé deu sequência ao fantasma de lesões que o Real Madrid vive nesta temporadaMarco Bertorello / AFP

Publicado 10/12/2024 18:18

O Real Madrid ganhou uma preocupação para o restante de 2024 e, principalmente, para a Copa Intercontinental. Autor do primeiro gol da partida contra a Atalanta, Kylian Mbappé deixou o jogo, válido pela Liga dos Campeões, lesionado.

Kylian Mbappé é mais um lesionado no Real Madrid.



O atacante marcou, mas deixou a partida contra a Atalanta no primeiro tempo. pic.twitter.com/Hjs44J2q5d — Euro Fut (@EuroFute) December 10, 2024

Aos 34 minutos da primeira etapa, o atacante foi substituído por Rodrygo após cair no gramado sentindo um problema na perna esquerda. Logo em sequência, apesar de estar andando normalmente, foi direto para o vestiário.

O clube espanhol vive um drama em seu departamento médico nesta temporada. Camavinga, Carvajal, Militão e Alaba estão entregues ao DM. Rodrygo e Vini Jr retornaram nesta quarta (10) aos gramados.

Botafogo de olho

A lesão do craque francês deixa o Botafogo atento, já que há possibilidade das equipes se enfrentarem na final da Copa Intercontinental, no dia 19. Para isso acontecer, no entanto, o Glorioso precisa superar Pachuca, do México, e, posteriormente, Al Ahly, do Egito.