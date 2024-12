Neuer fraturou a costela e desfalcará o Bayern de Munique por um mês - Christof Stache/ AFP

Publicado 10/12/2024 14:38

Rio - O Bayern de Munique terá um desfalque de peso para os últimos jogos do ano. O goleiro Neuer sofreu uma fratura na costela na derrota por 1 a 0 diante do Bayer Leverkusen, no último dia 3, pelas oitavas de final da Copa da Alemanha. Ele deve ser ausência por um mês.

"É uma costela quebrada. Ele provavelmente não jogará novamente este ano. É importante que ele se cure, então teremos Manu (Neuer) de volta em janeiro", disse o técnico e ex-jogador belga Vincent Kompany.

Neuer foi substituído por Daniel Peretz na vitória por 4 a 2 sobre o Heidenheim, no sábado (7). O goleiro reserva deve ser o titular nos próximos quatro jogos contra Shakhtar Donetsk, da Ucrânia, pela Liga dos Campeões, além de Mainz, Leipzig e Mönchengladbach pelo Campeonato Alemão.

Nos últimos anos, Neuer tem sofrido com constantes lesões. O goleiro, de 38 anos, chegou a sofrer uma fratura na perna direita enquanto esquiava durante as férias em 2022 e ficou cerca de 11 meses fora dos gramados. Ele voltou a jogar na atual temporada.