Vini Jr, do Real Madrid, em ação contra a Atalanta - Marco Bertorello / AFP

Publicado 10/12/2024 19:06

Itália - Recuperado de lesão na perna esquerda , Vini Jr voltou a jogar nesta terça-feira (10) e foi fundamental para a vitória do Real Madrid sobre a Atalanta por 3 a 2 no Estádio Atleti Azzurri d'Italia, pela sexta rodada da Liga dos Campeões. O brasileiro fez um gol e deu a assistência para Jude Bellingham balançar as redes.

Os gols da Atalanta foram marcados De Ketelaere e Lookman. No último lance, Retegui teve a bola do empate, mas isolou mesmo dentro da pequena área e com o goleiro vendido no lance.

A notícia ruim para o Real Madrid ficou por conta de Mbappé. O atacante foi titular e abriu o placar para o time espanhol em Bérgamo, mas sentiu um problema na perna esquerda e precisou ser substituído ainda no primeiro tempo

Com o resultado, os Merengues respiram na Liga dos Campeões: a equipe chegou aos nove pontos e ocupa a 18º colocação. A Atalanta, por sua vez, tem 11 e caiu para nono. Os dois times estão dentro da zona de playoffs para as oitavas de final.

Veja o resultado de outros jogos desta terça:

Dínamo Zagreb 0x0 Celtic

Girona 0x1 Liverpool

Bayer Leverkusen 1x0 Inter de Milão

Brest 1x0 PSV

Club Brugge 2x1 Sporting

RB Salzburg 0x3 PSG

RB Leipzig 2x3 Aston Villa

Shakhtar Donetsk 1x5 Bayern de Munique