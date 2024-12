Guardiola em treino do City - Divulgação / Manchester City

Publicado 10/12/2024 18:08

Pep Guardiola declarou que não pretende assumir outro clube após o término de seu contrato com o Manchester City, que foi recentemente prorrogado até junho de 2027. Durante uma entrevista a um podcast espanhol, o técnico disse que "não teria energia" para lidar com a rotina diária de outra equipe. Por outro lado, não descartou a chance de comandar uma seleção.