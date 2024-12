Michael Schumacher, piloto alemão heptacampeão mundial de Fórmula 1 - Reprodução

Publicado 10/12/2024 17:43

A família de Michael Schumacher, heptacampeão da Fórmula 1 teme que imagens e arquivos médicos sejam vazados na internet após um HD com informações pessoais do ex-piloto ter sumido. É o que conta o jornal britânico "Daily Mail" nesta terça-feira (10), dia do julgamento do trio acusado de tentar extorquir os familiares do alemão.

Markus Fritsche, de 53 anos, ex-segurança de Michael Schumacher, esteve no tribunal de Wuppertal, na Alemanha, com Yilmaz Tozturkan, também de 53, e o filho Daniel Lins, de 30, todos acusados de extorsão.



De acordo com a publicação, , mais de 1500 arquivos pessoais do ex-piloto foram roubados e armazenados em quatro pen drives e dois discos rígidos por Markus Fritsche quando o mesmo tomou conhecimento de sua demissão.

Os materiais armazenam fotos, vídeos e prontuários médicos de Schumacher ao longo de seu tratamento após o acidente de esqui, em 2013. três pen drives e o HD foram encontrados na casa do sobrinho de Tozturkan. No julgamento, Daniel Links, filho de Tozturkan que trabalha na área de tecnologia, comentou sobre o caso.

"Tudo o que me disseram era que o material tinha a ver com uma pessoa famosa, disse que ele tinha fotos daquela pessoa para vender e era isso. Ele me disse isso um mês antes de ser preso. Ele disse que estava tendo conversas com um advogado sobre vender essas fotos, mas não sei quem era, eu não perguntei", disse.

Schumacher um grave acidente de esqui nos alpes franceses no ano de 2013. Desde então, o ex-piloto se recupera das sequelas de lesões cerebrais consequentes de um traumatismo craniano, mantido sob sigilo por sua família.