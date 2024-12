The Best da Fifa premiava melhor jogador e melhor jogadora do mundo - Divulgação / Fifa

Publicado 16/12/2024 15:20

Rio - A Fifa anunciou que os vencedores do prêmio The Best serão conhecidos na terça-feira (17), em um jantar de gala em Doha, no Catar. A divulgação será feita de forma digital, transmitida ao vivo no site da entidade.

17 December, 2024

Doha, Qatar



The winners of the ninth edition of #TheBest FIFA Football Awards will be unveiled in Doha, with the special event broadcast live on https://t.co/fRxkSMy6ji: — FIFA (@FIFAcom) December 16, 2024

A principal expectativa no evento fica por conta de quem será eleito o melhor do mundo. Entre os finalistas estão Vini Jr, mais uma vez favorito a levar o prêmio, Rodri, que ganhou a Bola de Ouro, e Lionel Messi, vencedor da última edição.



Além deles, Bellingham, Carvajal, Haaland, Kroos, Mbappé, Valverde, Wirtz e Yamal completam a lista de indicados.

Botafogo e Fluminense presentes

Além da eleição de melhor do mundo, o The Best também escolherá o time do ano, com jogadores de Botafogo e Fluminense concorrendo.

Thiago Almada, campeão da Libertadores no último mês de novembro pelo Glorioso, e Germán Cano e Ganso, que conquistaram o torneio continental no ano passado pelo Tricolor, foram indicados em suas posições.

Nino, que deixou o Flu no fim do ano passado após ser o capitão na conquista da América, também está na disputa.

Outros brasileiros indicados

A briga para entrar no time do ano ainda conta com Rodrygo e Vini Jr no ataque, Dante, Bremer e Gabriel Magalhães na zaga, e o goleiro Ederson.

Já no futebol feminino, Lorena (goleira), Rafaelle e Tarciane (zagueiras), Portillo (meia), Kerolin e Adriana (atacantes) foram as indicadas.

Prêmio Marta

Uma das novidades da cerimônia em 2024 será o Prêmio Marta, versão feminina do Puskás entre os homens. Além de dar nome ao novo prêmio, a Rainha está concorrendo pelo gol marcado em Brasil 4 x 0 Jamaica, em junho.

Torcedor do ano

Torcedor mirim do Vasco, Guilherme Granda Moura, mais conhecido como menino Gui, foi indicado ao prêmio de melhor torcedor do ano, o "Fan Award".

Ele, que luta contra uma epidermólise bolhosa, doença rara que provoca feridas na pele e traz uma série de questões colaterais, como no crescimento, viralizou nas redes em 2023, depois de um vídeo em que se reencontra com a mãe após um coma induzido.

O garoto, de 10 anos, concorre com o mexicano José Armando Guzmán Mendonza, torcedor-símbolo do Cruz Azul, que morreu aos 14 anos enquanto travava uma batalha contra a leucemia, além do escocês Craig Ferguson, que caminhou 1.609 quilômetros de Glasgow a Munique para o início da Eurocopa de 2024. Ele ainda arrecadou cerca de R$ 611 mil para uma instituição de saúde mental.

Como funciona o The Best

A Fifa premia o melhor jogador do mundo desde 1991 e a melhor jogadora desde 2001. O Fifa The Best, em seu atual formato, foi criado em 2016, com um conselho definindo 10 finalistas e cada grupo de votação, listados acima, tem peso de 25% na pontuação final.

A cerimônia atual também premia o melhor goleiro, a melhor goleira, o melhor técnico no futebol masculino, o melhor técnico ou a melhor técnica do futebol feminino, o gol mais bonito no Prêmio Puskás, e também Fair Play e torcedor.