André Jardine comemorando o tricampeonato mexicano pelo América-MEX - Julio Cesar Aguilar/ AFP

Publicado 16/12/2024 15:41

André Jardine, ex-técnico da Seleção sub-20 do Brasil, assinou seu nome na história do futebol mexicano. No último domingo (15), o América do México conquistou o inédito tricampeonato nacional com o título do Torneio Apertura 2024. A conquista veio com o empate de 1 a 1 com o Monterrey. Na partida de ida da decisão, a equipe comanda pelo treinador brasileiro havia vencido o rival por de 2 a 1.



Sob o comando de Jardine, o América vem estabelecendo uma hegemonia no futebol local. Este foi o sexto título do treinador à frente da equipe em apenas 18 meses de trabalho.

"Tenho mais dois anos e meio de contrato e sigo neste sonho de estar no América e poder continuar a escrever minha história aqui", afirmou ele que já figura como o treinador mais vitorioso da história do clube.



Medalha de ouro com a seleção brasileira nos Jogos Olímpicos de Tóquio, realizados em 2021, Jardine iniciou a carreira nas categorias de base do Internacional, em 2003, e depois foi trabalhar no Grêmio. Seu bom trabalho com os garotos o levou a ser efetivado no São Paulo no final de 2018.



No ano seguinte, após ser dispensado pelo clube paulista, Jardine foi trabalhar na CBF e comandou as seleções sub-20 e sub-23. A ida para o México aconteceu em 2022, ao ser convidado pelo Atlético San Luis.



No jogo que decretou o título do tricampeonato, Richard Sánchez fez 1 a 0 ainda no primeiro tempo e aumentou a vantagem do América, que foi a campo precisando de apenas um empate para levantar mais uma taça. Com a necessidade de virar a partida, o Monterrey foi para a pressão e deixou tudo igual aos 40 do segundo tempo com Rojas.



"Este foi o torneio mais complicado porque não estar no Estádio Azteca pesa muito para nós. Tivemos muitas dificuldades. Lesões e desfalques por causa da Copa América, que nos tirou vários jogadores. Mas assimilamos as críticas e conseguimos o nosso objetivo", celebrou André Jardine.



Antes da conquista deste domingo, Jardine já havia vencido o Apertura de 2023 e o Clausura de 2024. "Realmente é muito gratificante essa conquista. É o fruto do nosso trabalho", completou.