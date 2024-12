Gerson estará presente em evento - Marcelo Cortes /CRF

Publicado 16/12/2024 14:26

Rio - O ídolo do futebol brasileiro, Romário, os jogadores do Flamengo, Gerson e David Luiz, além do ídolo do Fluminense, Marcelo, vão marcar presença no "Gol & Gratidão", evento que reúne estrelas do esporte e do entretenimento nesta quarta-feira, dia 18, na Arena Carioca 1, no Parque Olímpico do Rio de Janeiro. O Sportv irá transmitir a atividade ao vivo, a partir das 21h (de Brasília).

Com o protagonismo de L7nnon e Negrete, o Gol & Gratidão apresenta um conceito inovador, promovendo um jogo de futebol society com maior dinamismo, potencializando a emoção da disputa. Além dos nomes já citados, vão estar presentes: MC Maneirinho, Papatinho, Ítalo Ferreira, Brabo Gordinho, entre outros.

O evento terá três desafios de habilidade e um jogo com regras específicas, como o direto de acionar um botão de “super trunfo” e ter um atleta a mais no campo por cinco minutos.



O desafio de habilidades testará ao máximo cada um dos convidados e contará para a pontuação geral do evento, que inclui técnica, pontaria, precisão e equilíbrio, também capitaneados pelos anfitriões do evento.

A previsão é de 2.500 convidados no local, e parte da renda será destinada para duas instituições, que serão escolhidas por L7nnon e Negrete.