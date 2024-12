Marta marcou presença no prêmio Bola de Prata - Lucas Felbinger / Agência O Dia

Publicado 09/12/2024 16:05

São Paulo - Considerada a maior jogadora de futebol de todos os tempos, Marta, de 38 anos, ainda não sabe como serão seus últimos dias na carreira. Jogadora do Orlando Pride, desde 2017, a alagoana marcou presença do prêmio "Bola de Prata", da ESPN, e abordou uma possível volta ao futebol brasileiro, antes da aposentadoria.

"Eu tenho um carinho muito grande pelo Corinthians, já falei várias vezes que sou torcedora corintiana, né? Também tenho carinho pelo Santos, assim como tenho pelo Vasco, que são clubes que eu tenho uma história, né? E eu acredito que isso é normal, né? Eu ainda tô jogando, eu pretendo jogar mais uns dois anos aí, não sei. Se continuar fazendo o que, graças a Deus, eu consegui fazer essa temporada, principalmente com o Orlando, há uma grande chance, né? Então, enquanto você está em atividade, tudo é possível", disse.

Expoente de algumas gerações no futebol feminino, Marta citou as conquistas que o esporte tem tido no Brasil nos últimos anos, mas reforçou que ainda há um caminho para percorrer.

"É nítido o quanto evoluiu o futebol feminino aqui no Brasil em todos os sentidos e o quanto tem a melhorar ainda também. Isso é indiscutível, mas eu acredito muito que a gente está no melhor momento e no momento exato e certo para que a gente possa realmente aproveitar a oportunidade e fazer com que o futebol feminino cresça a cada dia, seja em termos de qualidade, dando oportunidade para as meninas, os clubes investindo, como tem feito, mas investido mais ainda, seja na questão da comunicação, divulgando o produto, que ninguém compra alguma coisa que não conhece, então acho importante estar falando, estar sempre divulgando e obviamente que a gente vai ter mais público nos estádios esse ano. Acho que as meninas tem que fazer a parte delas, se dedicando a cada dia, a qualidade vem melhorando. E vocês também (imprensa), fazer a parte de vocês e os clubes, enfim, todos que estão envolvidos no futebol feminino", afirmou.