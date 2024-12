Luis Suárez vestiu a camisa do Grêmio em 2023 - Lucas Uebel/Grêmio

Publicado 18/12/2024 20:49

Luis Suárez teve passagem marcante pelo Grêmio em 2023, mas a história poderia ter sido diferente. O artilheiro uruguaio pediu rescisão contratual no meio da temporada obrigando o clube a concentrar esforços para mantê-lo em Porto Alegre. Os bastidores da negociação pelo "fico" do ex-Barcelona e atualmente no Inter Miami foram divulgados pelo jornal gaúcho "Zero Hora".



De acordo com a publicação, a "novela" pela permanência de Suárez teve cerca de dois meses de duração. Após o título estadual, ele enfrentava um problema crônico no joelho direito e pensou em encerrar a carreira. Ao mesmo tempo, a chegada de Lionel Messi ao Inter Miami iniciou rumores de possível reedição da parceria nos Estados Unidos.



A relação com a diretoria estremeceu no dia 11 de junho, após a derrota por 3 a 0 para o Flamengo, no Maracanã, pelo Brasileirão. Mesmo com fortes dores no joelho, Suárez pediu para estar em campo e atuou por 90 minutos. Na descida para o vestiário, se dirigiu ao presidente Alberto Guerra e disse que não tinha condições de continuar no clube.



Suárez, então, enviou uma carta ao presidente em 20 de junho, solicitando o fim do vínculo, que se estenderia até o fim de 2024, por não acreditar mais em sua condição física. Para sair, o jogador ofereceu pagar a rescisão, além de devolver o valor recebido nos seis meses de contrato. O montante foi calculado em aproximadamente R$ 45 milhões.



Suárez fez 54 jogos com a camisa do Grêmio, com 29 gols e 17 assistências. Ele foi eleito o craque do Brasileirão e se despediu do clube em 8 de dezembro para fechar com o Inter Miami. No ano em questão, o Imortal foi vice-campeão nacional.

Leia a carta de Suárez:

"Prezado Presidente,



Após as conversas mantidas durante mais de um mês com a direção executiva e desportiva do Clube e diante da impossibilidade de poder seguir jogando e render no futuro nas condições para as quais fui contratado, em consequência de um desgaste de joelho que tenho sofrido e que os serviços médicos do Clube puderam atestar, proponho um acordo de encerramento mútuo do contrato, com a intenção de que o Clube não seja obrigado a suportar o custo do meu salário e o pagamento da exploração dos meus direitos de imagem.



Tendo em conta que, como podem atestar os médicos do Clube, o meu joelho necessita de um período de descanso por tempo indeterminado para não sofrer consequências irreparáveis no futuro, acredito que rescindir o contrato por mútuo acordo é a opção mais justa para o Clube.



Da mesma forma, como afirmei, estou pronto para que o Clube continue explorando minha imagem no Brasil, sem receber qualquer remuneração, pelo prazo inicialmente previsto no contrato (31 de dezembro de 2024) em relação a todos aqueles produtos de "merchandising "ou equivalentes que o Clube possui atualmente ou poderá ter no futuro no mercado brasileiro."