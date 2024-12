Real Madrid conquistou o título da Copa Intercontinental na final contra o Pachuca - Mahmud Hams / AFP

Publicado 18/12/2024 15:52

Catar - O Real Madrid confirmou o favoritismo na tarde desta quarta-feira (18), no Lusail Stadium, em Doha, no Catar, e levantou o troféu da Copa Intercontinental. Na final contra o Pachuca, do México, a equipe comandada por Carlo Ancelotti venceu pelo placar de 3 a 0 com gols marcados por Mbaappé, Rodrgygo e Vini Jr.



No novo formato da competição de fim de ano entre os campeões continentais, a equipe espanhola entrou direto na final. O Pachuca, por sua vez, passou por Botafogo (3 a 0) e Al Ahly, do Egito (nos pênaltis).

O Pachuca começou com tudo buscando os espaços e aproveitando erros dos merengues. Idrissi e Rondón tiveram boas chances de construção no ataque, mas não conseguiram abrir o placar a favor do time mexicano. Quando cresceu e controlou a partida, o Real Madrid balançou a rede. Aos 37 do primeiro tempo, Vini Jr, eleito o melhor jogador do mundo no ano na última terça-feira, fez linda jogada pela esquerda e rolou para Mbappé, que, sozinho na pequena área, só tocou com a perna esquerda.A disparidade técnica ficou evidente logo nos primeiros minutos da segunda etapa. Com liberdade, aos oito minutos, Rodrygo recebeu pelo meio, encarou a marcação, driblou para a perna direita e acertou linda finalização, colocada no canto esquerdo do goleiro Moreno.Para completar a festa, faltava o gol do melhor do mundo, que fazia ótima partida. Aos 37, Idrissi cometeu falta em Lucas Vázquez dentro da área e, após revisão no monito do VAR, o árbitro Jesús Valenzuela assinalou pênalti. Vini Jr foi para a bola e soltou uma bomba no meio do gol. Moreno chegou a tocar, mas não evitou o terceiro gol do Real Madrid.