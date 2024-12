Vini Jr foi eleito o melhor jogador da final da Copa Intercontinental - Mahmud Hams / AFP

Vini Jr foi eleito o melhor jogador da final da Copa IntercontinentalMahmud Hams / AFP

Publicado 18/12/2024 17:07

Catar - Vini Jr foi eleito o melhor jogador da final e da Copa Intercontinental 2024. O atacante recebeu os prêmios logo após a vitória sobre o Pachuca (MEX) por 3 a 0 no Estádio Lusail, em Doha , nesta quarta-feira (18), que deu ao Real Madrid o título da competição.

Já Federico Valverde, do time espanhol, foi eleito o segundo melhor da grande decisão. O terceiro foi Elías Montiel, do Pachuca.



Vini Jr com o prêmio de melhor jogador da Copa Intercontinental Karim Jaafar / AFP

O brasileiro atuou durante toda a partida e foi decisivo no triunfo. No primeiro tempo, fez grande jogada individual ao driblar o goleiro e tocar para Mbappé abrir o placar para o Real. Já na etapa complementar, de pênalti, fechou a conta em Doha. O segundo gol do time merengue veio com Rodrygo.

A atuação de gala acontece um dia depois de Vini Jr faturar o prêmio de melhor jogador do mundo no Fifa The Best . Com a conquista, ele se juntou a Romário, Ronaldo Fenômeno, Rivaldo, Ronaldinho Gaúcho e Kaká como os únicos brasileiros a conquistarem este título.