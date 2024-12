Vini Jr com a taça da Copa Intercontinental - Karim Jaafar / AFP

Publicado 18/12/2024 18:53

O Real Madrid bateu o Pachuca, do México, por 3 a 0 na tarde desta quarta-feira (18) e foi campeão da Copa Intercontinental 2024 . Com a conquista, Vini Jr alcançou uma marca significativa pelo clube merengue: ele é o terceiro jogador brasileiro com mais títulos na história do clube espanhol (14).

A competição Intercontinental é o antigo Mundial de Clubes da Fifa, que teve o nome alterado por causa da criação do Super Mundial de Clubes, que acontecerá no meio de 2025.

Assim, Vinicius conquistou seu terceiro título de nível mundial com o Real Madrid. Ele soma um total de 14 títulos com a equipe espanhola e ultrapassou Roberto Carlos no ranking de brasileiros com mais taças pelo clube espanhol.

Já Rodrygo e Militão igualaram a marca do lendário lateral-esquerdo do Real, com 13 títulos. Marcelo (25) e Casemiro (18) aparecem na primeira e na segunda colocação do ranking, respectivamente.

A final do Intercontinental, diante do Pachuca, não foi a última partida do Real Madrid no ano. Os merengues ainda jogam contra o Sevilla neste domingo (22), pelo Campeonato Espanhol, às 12h15 (de Brasília).