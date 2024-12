Martinelli comemora gol marcado em vitória do Fluminense - Lucas Merçon/Fluminense

Publicado 19/12/2024 18:32

Rio - A negociação entre Fluminense e Palmeiras não foi para frente, e a troca de Martinelli por Gabriel Menino não deve mais acontecer. A informação foi dada primeiro pelo perfil "Jornada 1902".

O Tricolor encontrou dificuldades na parte salarial. Já o Palmeiras tenta a contratação de Paulinho, do Atlético-MG, e esta negociação envolve uma possível ida de Menino para o Galo.

Cabe recordar que a troca de Martinelli por Gabriel Menino era uma das possibilidades discutidas pelos clubes para a ida de Zé Rafael ao Fluminense

Nas reuniões, os dois lados buscavam definir se a negociação por Zé Rafael envolveria ou não uma troca de jogadores. Se fosse para frente, os nomes escolhidos deveriam ser Martinelli e Menino.

O Moleque de Xerém tem contrato com o Tricolor das Laranjeiras até o fim de 2026. Com a camisa do Fluminense, Martinelli conquistou dois Campeonatos Cariocas, uma Libertadores e uma Recopa Sul-Americana.