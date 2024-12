Thiago Silva viveu emoção diferente pelo Fluminense neste ano - Marcelo Gonçalves / Fluminense

Thiago Silva viveu emoção diferente pelo Fluminense neste anoMarcelo Gonçalves / Fluminense

Publicado 21/12/2024 11:20 | Atualizado 21/12/2024 11:50

Rio - Thiago Silva comentou sobre o interesse do Fluminense em contratar Richarlison . Presente no jogo de despedida de Paulinho, ex-Corinthians e Seleção, neste sábado (21), o zagueiro abriu as portas para um retorno do jogador do Tottenham ao Tricolor no futuro.