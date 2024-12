Diogo Barbosa disputou 41 jogos pelo Fluminense em 2024 - Marcelo Gonçalves / Fluminense

Diogo Barbosa disputou 41 jogos pelo Fluminense em 2024Marcelo Gonçalves / Fluminense

Publicado 21/12/2024 18:43

O Fortaleza anunciou no início da noite deste sábado (21) a contratação do lateral-esquerdo Diogo Barbosa, que pertencia ao Fluminense. O jogador assinou com o Leão do Pici até o fim de 2026, sem custos, com opção de renovação por mais um ano.

Diogo Barbosa disputou 41 partidas em 2024 e assumiu a posição após a saída de Marcelo. Ele deixa o Tricolor com 67 jogos, um gol e três assistências, além dos títulos da Libertadores de 2023 e Recopa Sul-Americana 2024.

"Um lateral de uma carreira excelente, sempre passando por grandes clubes, títulos e conquistas. É um lateral de muita intensidade, chamou muita atenção do Vojvoda, que pediu a contratação dele ao enfrentá-lo algumas vezes e viu as qualidades técnicas e a intensidade que ele gosta. Era uma opção do treinador e conseguimos trazê-lo. Estava em fim de contrato, nós conversamos com o atleta e o Fluminense permitiu o diálogo. Estamos felizes com essa vinda, ele chega muito motivado para nos ajudar nas campanhas dos próximos anos", celebrou Marcelo Paz, CEO do Fortaleza.