Ganso e Cano têm contrato com o Fluminense até o fim de 2025Marcelo Gonçalves/Fluminense

Publicado 22/12/2024 11:59

Rio - O Fluminense já começou a se movimentar pela renovação de Germán Cano e Paulo Henrique Ganso. A dupla de ídolos tricolores tem contrato até o fim de 2025, mas o clube quer se antecipar para se blindar de possíveis assédios do mercado. A informação foi dada pelo site "ge".

Mesmo com as idades avançadas, Cano e Ganso são vistos como nomes importantes para o elenco do Fluminense. A ideia do Tricolor éApesar da fase ruim em 2024, Cano despertou interesse de alguns clubes sul-americanos ao longo do ano. Já Ganso é um namoro antigo do Santos, que não esconde o desejo de ter o ídolo de volta um dia na Vila Belmiro.