Gabriel Pires em jogo do FluminenseMarcelo Gonçalves/Fluminense

Publicado 25/12/2024 16:40

Rio - Nesta quarta-feira (25), o Panserraikos (GRE) anunciou a contratação de Gabriel Pires. O meio-campista estava fora dos planos do Fluminense e acertou a rescisão com o clube das Laranjeiras para fechar com os gregos.

Gabriel Pires foi liberado para sair de férias antes do fim do Campeonato Brasileiro, com o pretexto de integrar a equipe que começaria a disputa do Carioca. Porém, já existia a expectativa de que ele não voltasse a trabalhar no CT Carlos Castilho.

O jogador fez boa parte da carreira no futebol europeu. Ele já atuou por Pro Vercelli (ITA), Spezia (ITA), Pescara (ITA), Livorno (ITA), Leganés (ESP) e Benfica (POR). Posteriormente, vestiu a camisa do Al-Gharafa, do Catar.

Entre 2022 e 2023, o meio-campista defendeu o Botafogo por empréstimo junto ao Benfica. O Glorioso, porém, não renovou o vínculo para esta temporada.

Contratado pelo Fluminense no início do ano, Gabriel Pires sofreu com as lesões enquanto esteve no clube. Em 2024, ele disputou apenas oito partidas, sem marcar gols ou distribuir assistências.