Germán Cano deve renovar com o FluminenseMarcelo Gonçalves / Fluminense

Publicado 27/12/2024 21:50

Rio - O Fluminense deverá apresentar para Germán Cano no começo do ano que vem uma renovação contratual até o fim de 2026. Apesar da temporada ruim, o atacante vem recebendo sondagens de clubes brasileiros e do exterior. As informações são do portal "GE".

Cano tem contrato até o fim de 2025 e o Fluminense entende que mesmo com os 37 anos, que irá completar em janeiro, o argentino tem condições de render em alto nível. A temporada de 2024 é vista como de exceção para o atacante, que sofreu com problemas físicos.

O ídolo tricolor, inclusive, vem fazendo atividades mesmo de férias na Argentina para se apresentar da melhor maneira possível para 2025. A tendência é que as partes cheguem a um acordo para renovação.

Após dois anos mágicos em que marcou 44 e 40 gols, em 2022 e 2023, respectivamente, sendo o artilheiro do Brasil de forma consecutiva, Cano teve uma temporada com muitos problemas físicos, anotando apenas sete bolas nas redes neste ano.

Além do atacante, o Fluminense deseja ampliar o contrato de outros veteranos do elenco como: Samuel Xavier, Keno e Paulo Henrique Ganso. O contrato de todos eles se encerrarão no fim do ano que vem.