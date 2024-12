Terans não joga pelo Fluminense desde o fim de junho - Lucas Merçon/Fluminense FC

Terans não joga pelo Fluminense desde o fim de junhoLucas Merçon/Fluminense FC

Publicado 27/12/2024 11:29

informação foi confirmada pelo presidente do clube uruguaio, Ignacio Ruglio.

Fluminense se acertou com o Peñarol para emprestar, com opção de compra, Terans por uma temporada. A, Ignacio Ruglio.

Entretanto, para concretização da negociação, o jogador e o Tricolor precisam acertar pendências relativas a alguns valores que o clube deve.



"Está tudo fechado para a volta do David Terans. Há alguns assuntos que ele tem que solucionar com o Fluminense e é só isso que falta para saber se volta agora ou mais à frente. Sou cauteloso até que esteja assinado", explicou Ruglio em entrevista à rádio 'Carve Deportiva', do Uruguai.



Reforço mais caro da primeira janela de transferências de 2024, em janeiro, Terans custou R$ 14 milhões junto ao Pachuca (México), mas foi uma grande decepção. Sem apresentar bom futebol nas oportunidades que teve, foi perdendo espaço, até não jogar mais desde a chegada de Mano Menezes.



Ao todo, foram apenas 14 partidas na temporada, sendo a última em 30 de junho. Ele tem contrato com o Tricolor até o fim de 2026.