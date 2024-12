Hércules assinou contrato com o Fluminense até 2029 - Marcelo Gonçalves / Fluminense FC

Hércules assinou contrato com o Fluminense até 2029Marcelo Gonçalves / Fluminense FC

Publicado 28/12/2024 13:20

Rio - Reforço do Fluminense , Hércules exaltou Thiago Silva, seu novo companheiro de equipe. O jogador de 24 anos contou que assistiu ao zagueiro em ação nas últimas Copas do Mundo e disse que "nunca imaginou" que atuariam juntos.

"Só tenho que agradecer pela oportunidade de estar aqui para jogar ao lado dele, do Paulo Henrique Ganso e de vários outros jogadores", celebrou o volante.

Em entrevista ao canal oficial do clube, Hércules também ressaltou o sonho de um dia vestir a camisa da seleção brasileira: "Todos pensam em chegar lá. Estou aqui para isso, se Deus quiser".

Ele ainda comentou a sensação de jogar no Maracanã. "É muito bom. Sempre que vinha era uma alegria muito grande. Agora, a alegria é ainda maior", celebrou.

O volante, que foi comprado pelo Fluminense junto ao Fortaleza por R$ 29 milhões, assinou contrato com o Tricolor até 2029. Ele era considerado um dos principais jogadores do Leão do Pici.