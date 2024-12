Felipe Melo completou 100 jogos pelo Fluminense - Marcelo Gonçalves / Fluminense FC

Publicado 28/12/2024 15:00

Rio - Sem acordo pela renovação, Felipe Melo não vai permanecer no Fluminense em 2025. Entretanto, o jogador ainda estava nos planos da diretoria tricolor, mas para exercer outra função. Segundo o "ge", o zagueiro recusou uma proposta para trabalhar nas categorias de base e avalia os próximos passos da carreira.

Felipe Melo ainda não decidiu o futuro. O jogador, de 41 anos, tem duas propostas do exterior e ainda tem o sonho de disputar uma partida profissional ao lado do filho Davi Melo, que estava na base do Fluminense. Além disso, ele também está envolvido na compra da SAF do Americano. A decisão sobre o futuro deve ser tomada após a virada do ano.

Contratado em 2022, Felipe Melo defendeu o Fluminense em 108 jogos e marcou três gols. Ao longo de três temporadas com a camisa tricolor, conquistou dois títulos do Carioca (2022 e 2023), a Libertadores (2023) e a Recopa (2024), além do vice-campeonato no Mundial de Clubes de 2023. Em 2024, o jogador sofreu com problemas físicos e perdeu espaço entre os titulares.