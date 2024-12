Romero está de saída do Botafogo - Vítor Silva/Botafogo

Publicado 29/12/2024 17:00

Rio - O Botafogo anunciou neste domingo a saída de mais um jogador que fez parte do elenco campeão do Brasileiro e da Libertadores na última temporada. O meia Óscar Romero, de 32 anos, não seguirá no grupo alvinegro no ano que vem.

Óscar Romero chegou ao Botafogo prestando homenagem ao #MaiorDeTodosOsTempos, vestiu as nossas cores com determinação e se despede com os títulos do Brasileiro e da Libertadores.



Clássico no estilo de comandar o meio-campo, o paraguaio foi decisivo em momentos importantes da… pic.twitter.com/RmbRhyxqWq — Botafogo F.R. (@Botafogo) December 29, 2024

"Óscar Romero chegou ao Botafogo prestando homenagem ao #MaiorDeTodosOsTempos (Garrincha), vestiu as nossas cores com determinação e se despede com os títulos do Brasileiro e da Libertadores. Clássico no estilo de comandar o meio-campo, o paraguaio foi decisivo em momentos importantes da temporada e deixou a sua marca nas duas conquistas. Obrigado e boa sorte na caminhada, Óscar!", divulgou o clube carioca.

Óscar entrou em campo em 27 jogos, dando cinco assistências e anotando um gol. Irmão de Angel Romero, atacante do Corinthians, o meia teve sua primeira experiência no futebol brasileiro. Ele passou por clubes importantes como: Cerro Porteño, Racing, Alavés e San Lorenzo, além de ter jogado no futebol chinês.

O Botafogo já divulgou a saída de outros jogadores que faziam parte do elenco como: Gatito Fernández, Pablo, Adryelson, Marçal, Tchê Tchê, Eduardo e Thiago Almada.