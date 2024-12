John Textor é acionista do Botafogo - Vitor Silva / Botafogo

Publicado 29/12/2024 21:20

Rio - Ainda sem oficializar o futuro do técnico Artur Jorge, o Botafogo anunciou seu planejamento quanto ao elenco para o início de 2025. O time carioca vai começar sua trajetória no Campeonato Carioca com jogadores da base enquanto a equipe principal estreará na temporada somente na sexta rodada do Estadual.

De acordo com a direção do clube alvinegro, o Botafogo será representado por jogadores que disputaram o Brasileirão Sub-23 e também por atletas da equipe sub-20, além de "reforços" que estão voltando ao time após períodos de empréstimos para outros clubes. Este grupo vai se apresentar no dia 2 de janeiro, no CT Lonier.

Os jogadores vão iniciar nesta data a preparação para a disputa do Campeonato Carioca. Este grupo será comandado pelo técnico Carlos Leiria, da equipe sub-20, e disputará apenas as cinco primeiras rodadas. "Desta forma, o elenco que irá disputar a Copinha pelo Glorioso será formado majoritariamente por atletas da categoria sub-17", anunciou o clube.

O elenco principal do Botafogo, que levou a equipe aos títulos do Brasileirão e da Copa Libertadores neste ano, vai se apresentar somente no dia 14 de janeiro, também no CT Lonier. Este grupo terá duas semanas de pré-temporada, em preparação para o clássico com o Fluminense, pela sexta rodada, quando o time titular fará sua estreia em 2025.

O segundo desafio do elenco principal será a disputa da Supercopa Rei, no dia 2 de fevereiro, em Belém. O adversário será o Flamengo, em mais um clássico no início da nova temporada