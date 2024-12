Léo Linck em treino do Athletico-PR - José Tramontin/Athletico

Publicado 30/12/2024 10:20

Rio - Em busca de um substituto para Gatito Fernández, que acertou com o Cerro Porteño, o Botafogo fez uma proposta para contratar o goleiro Léo Linck, de 23 anos. Existe um acerto entre o clube carioca e o staff do jogador, porém, ainda falta o "ok" do Athletico-PR.

O Furacão tem interesse em negociar o goleiro, que tem contrato até o fim de 2026. Além do Botafogo, Léo Linck atraiu o desejo de clubes do exterior como Parma, da Itália, e do Olympiacos, da Grécio. O Cruzeiro também observa o goleiro.

Léo Linck fez sua estreia como profissional em 2022, continuou atuando em 2023, e se tornou titular neste ano com a ida de Bento para o futebol saudita. No fim do ano, ele perdeu espaço para Mycael, no fim de agosto.

Com o rebaixamento do Athletico-PR para a Série B, o clube deverá manter apenas um dos dois goleiros. Como Mycael terminou o ano melhor, Linck deverá ser negociado pelo Furacão.