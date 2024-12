Chay brilhou na Série B pelo Botafogo, com oito gols e oito assistências em 31 jogos - Vítor Silva / Botafogo

Publicado 30/12/2024 16:20

Rio - Chay foi mais um jogador que se despediu do Botafogo neste fim de ano. O meia-atacante, que teve papel essencial no retorno à elite do futebol brasileiro, em 2021, deixa o clube com o término de seu contrato. Nas redes sociais, ele reforçou o carinho que sente pelo Alvinegro.

"Nem nos meus melhores sonhos eu conseguiria imaginar que tudo seria tão mágico, mas todo ciclo tem seu fim. Nos próximos dias meu vínculo formal com o Glorioso se encerra, mas minha conexão com o Botafogo e essa torcida encantadora será eterna", escreveu o atleta.

"Um dia vocês viram o Chay ser campeão brasileiro e conquistar o tão sonhado acesso. Hoje, o Chay vê a estrela solitária brilhar cada vez mais forte. Muito obrigado por tudo. É tempo de Botafogo!", complementou.

No Botafogo, o meia-atacante brilhou na Série B e foi fundamental na campanha do título, com oito gols e oito assistências em 31 jogos. Ele caiu nas graças da torcida rapidamente e ganhou até música.

Anunciado nos últimos dias, Chay reforçará o Volta Redonda para a disputa do Campeonato Carioca e da Segundona em 2025.