Luiz Henrique com a taça do Brasileiro - Vitor Silva / Botafogo

Publicado 30/12/2024 13:41 | Atualizado 30/12/2024 13:43

Rio - Campeão da Libertadores e do Brasileiro, o Botafogo segue recebendo consultas por seus jogadores. De acordo com informações do jornalista Fabrizio Romano, a Fiorentina, da Itália, entrou em contato com o clube carioca para abrir negociações por Luiz Henrique.

O atacante, de 23 anos, foi um dos principais jogadores do clube carioca na temporada, sendo eleito o craque do Brasileiro de 2024 e também é o principal favorito a ser escolhido como "Rei da América", prêmio entregado pelo jornal uruguaio "El País" para o melhor jogador do continente.

A Fiorentina entende que a negociação não será fácil, pelo destaque de Luiz Henrique na temporada, e também pelo fato de o Botafogo querer manter o jogador em 2025. A situação será mais debatida nos próximos dias.

Revelado pelo Fluminense, Luiz Henrique já teve uma experiência no futebol europeu. Ele atuou pelo Real Betis, de julho de 2022 até janeiro de 2024. O Botafogo desembolsou algo em torno de 20 milhões de euros (cerca de R$ 100 milhões na cotação da época) pela sua contratação.

Neste ano, Luiz Henrique entrou em campo em 65 partidas, marcou 14 gols e deu sete assistências. Destaque no Botafogo, ele conquistou a Libertadores e o Brasileiro. Suas boas atuações fizeram com que fosse convocado para defender a seleção brasileiras nas Eliminatórias.