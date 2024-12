André Jardine faz bom trabalho no México - Divulgação / América do México

Publicado 30/12/2024 08:20 | Atualizado 30/12/2024 08:29

Rio - Com Artur Jorge perto de deixar o clube para assumir uma equipe do futebol do Catar, o Botafogo pensa em opções ao português e um brasileiro vem sendo avaliado. De acordo com informações do jornalista Paulo Vinícius Coelho, o atual campeão da Série A e da Libertadores vê André Jardine com bons olhos.

O treinador, de 45 anos, vive um grande momento no futebol mexicano, tendo conquistado por três vezes seguidas com o América, do México, o principal título nacional do país. Ele trabalha fora do Brasil desde 2023.

No futebol brasileiro, seu principal momento foi em 2021, quando conquistou o título dos Jogos Olímpicos com a Seleção, em Tóquio. Ele foi treinador do São Paulo em 2019 e passou pela base de Internacional e Grêmio.

O Botafogo avalia outros nomes para substituir Artur Jorge. A saída do treinador para o Al-Rayyan ainda não foi oficializada, mas o acordo deverá acontecer em breve.