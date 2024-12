Luiz Henrique foi destaque do Botafogo na conquista da Libertadores de 2024 - Vitor Silva/Botafogo

Publicado 31/12/2024 09:31

já havia sido eleito o melhor jogador do Brasileirão, venceu a votação do tradicional prêmio entregue pelo jornal uruguaio 'El País'. Luiz Henrique é o Rei da América. Destaque do Botafogo na conquista da Libertadores, o atacante, que, venceu a votação do tradicional prêmio entregue pelo jornal uruguaio 'El País'.

A escolha do Rei da América foi incontestável. Luiz Henrique recebeu 58% dos 244 votos de jornalistas esportivos em todo o continente.

Três jogadores do Botafogo no Top-5

Foram 128 profissionais que escolheram o atacante, contra 25 para o companheiro Savarino, segundo colocado. O colombiano Juanfer Quintero, do Racing, ficou em terceiro (17), seguido por mais um alvinegro, Almada (15).



O top-5 ainda teve Léo Fernández, ex-Fluminense e atualmente no Peñarol, e Lionel Messi, do Inter Miami. Os dois ficaram empatados em quinto lugar com 14 votos.



Artur Jorge ganha prêmio como técnico

O Botafogo ainda viu outros jogadores serem citados: Igor Jesus (5), Júnior Santos (2 ), Alexander Barboza (2) e Marlon Freitas (1).



Quem também ganhou um prêmio, mas de melhor técnico da América, foi Artur Jorge.



Entre as mulheres, Gabi Portilho, medalha de prata na Olimpíada e campeã pelo Corinthians, foi eleita a Rainha da América.



Todos os premiados como Rei da América



2024 – Luiz Henrique (BRA) – Botafogo

2023 – Germán Cano (ARG) – Fluminense

2022 – Pedro (BRA) – Flamengo

2021 – Julián Álvarez (ARG) – River Plate

2020 – Marinho (BRA) – Santos

2019 – Gabriel Barbosa (BRA) – Flamengo

2018 – Pity Martínez (ARG) – River Plate

2017 – Luan (BRA) – Grêmio

2016 – Miguel Borja (COL) – Atlético Nacional

2015 – Carlos Sánchez (ARG) – River Plate

2014 – Teo Gutiérrez (COL) – River Plate

2013 – Ronaldinho Gaúcho (BRA) – Atlético-MG

2012 – Neymar (BRA) – Santos

2011 – Neymar (BRA) – Santos

2010 – D’Alessandro (ARG) – Internacional

2009 – Verón (ARG) – Estudiantes

2008 – Verón (ARG) – Estudiantes

2007 – Cabañas (PAR) – América-MEX

2006 – Matías Fernández (CHI) – Colo-Colo

2005 – Tevez (ARG) – Corinthians

2004 – Tevez (ARG) – Boca Juniors

2003 – Tevez (ARG) – Boca Juniors

2002 – Cardozo (PAR) – Toluca

2001 – Riquelme (ARG) – Boca Juniors

2000 – Romário (BRA) – Vasco

1999 – Saviola (ARG) – River Plate

1998 – Palermo (ARG) – Boca Juniors

1997 – Salas (CHI) – River Plate

1996 – Chilavert (PAR) – Vélez Sársfield

1995 – Francescoli (URU) – River Plate

1994 – Cafu (BRA) – São Paulo

1993 – Valderrama (COL) – Junior Barranquilla

1992 – Raí (BRA) – São Paulo

1991 – Ruggeri (ARG) – Vélez Sársfield

1990 – Raúl Amarilla (PAR) – Olimpia

1989 – Bebeto (BRA) – Vasco

1988 – Rubén Paz (URU) – Racing

1987 – Valderrama (COL) – Deportivo Cali

1986 – Alzamendi (URU) – River Plate