Dono da SAF do Botafogo, John Textor participa da escolha do novo técnicoVitor Silva / Botafogo

Publicado 31/12/2024 08:28

negou haver nomes preferidos no momento.



Botafogo ainda tem contrato com Artur Jorge, com saída encaminhada para o Catar, mas já busca um substituto. Em postagem nas redes sociais, o dono da SAF alvinegra, confirmou o processo para contratar um novo treinador para 2025 e negou haver nomes preferidos no momento.

"O Botafogo continua com contrato com o atual treinador e ainda não começamos a entrevistar candidatos para substituição. As primeiras entrevistas estão previstas para começar esta semana. Feliz ano novo a todos!", escreveu o empresário americano.

A busca por um novo técnico é a prioridade do Botafogo no início de 2025, com a saída iminente de Artur Jorge. O português já tem acerto com o Al-Rayyan, mas ainda o clube do Catar pagar a multa rescisória, de 2 milhões de euros (cerca de R$ 12,9 milhões).