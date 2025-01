Bitello é alvo do Botafogo para 2025 - Divulgação / Dínamo Moscou

Publicado 02/01/2025 08:30 | Atualizado 02/01/2025 08:38

Rio - O Botafogo vai precisar aumentar a proposta para tirar Bitello do Dínamo de Moscou, da Rússia. Segundo o jornalista russo-brasileiro Fábio Aleixo, o clube russo pede 25 milhões de euros (cerca de R$ 160 milhões) para negociar o meia-atacante.

O Dínamo Moscou recusou a primeira oferta do Botafogo por Bitello . O Alvinegro ofereceu 10 milhões de euros (cerca de R$ 64 milhões) parcelados em dez vezes, mas o clube russo considerou o valor baixo. Resta apenas a liberação dos russos para fechar o acordo.

Recentemente, o Dínamo Moscou recusou uma proposta de 12 milhões de euros (R$ 77 milhões) também do futebol brasileiro pelo jogador brasileiro. Bitello deseja retornar ao Brasil e está insatisfeito com o clima de guerra no país por causa do confronto entre Rússia e Ucrânia.

Em um ano no futebol russo, Bitello tem 46 partidas, 11 gols e nove assistências pelo Dínamo Moscou. O jogador aproveitou a folga de fim de ano para visitar a família no Brasil. A reapresentação na Rússia está marcada para o dia 11 de janeiro, mas ele não deseja retornar.