Lance do jogo entre Botafogo e Fast Clube - Henrique Lima/BFR

Lance do jogo entre Botafogo e Fast ClubeHenrique Lima/BFR

Publicado 02/01/2025 23:29 | Atualizado 02/01/2025 23:37

São Paulo - O Botafogo estreou na Copinha 2025 com o pé direito. Isso porque venceu o Fast Clube-AM por 2 a 1 na Arena Plinio Marin, em Votuporanga, na noite desta quinta-feira (2), pela primeira rodada do Grupo 1. Naimerson abriu o placar para a equipe amazonense, mas Kaique Pereira e Cauã Zappelini viraram a partida para o Alvinegro.

O jogo também foi marcado por uma polêmica. Na reta final do primeiro tempo, quando o Fast Clube vencia por 1 a 0, João Pedro finalizou, e Parazinho fez o corte já dentro do gol. A arbitragem, porém, não viu que a bola ultrapassou a linha e não assinalou o gol de empate do Glorioso.

Com o resultado, o Botafogo chegou aos três pontos e aparece na segunda colocação. O Fast vem logo atrás, em terceiro. O líder é o Votuporanguense, que mais cedo bateu o Floresta por 2 a 0.

Vale lembrar que o Alvinegro foi para a Copinha com um elenco formado majoritariamente por atletas da categoria Sub-17. Isso se dá pelo planejamento do clube, que decidiu iniciar o Campeonato Carioca com uma equipe formada por jogadores do sub-23, do sub-20, além de reservas e nomes que retornaram de empréstimo.

O Glorioso volta a campo no próximo domingo, às 19h, para enfrentar o Floresta-CE em Votuporanga. A partida é válida pela segunda rodada do Grupo 1.