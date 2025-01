Léo Linck em treino do Athletico-PR - José Tramontin/Athletico

Publicado 02/01/2025 13:03

Botafogo ainda não jogou a toalha pela contratação do goleiro Léo Linck, do Athletico-PR. De acordo com o jornalista Venê Casagrande, o time carioca aumentou sua oferta ao time paranaense, que recusou a primeira investida, e aguarda nova resposta. Rio - Oainda, do Athletico-PR. De acordo com o jornalista Venê Casagrande, o time carioca aumentou sua, que recusou a primeira investida, e aguarda nova resposta.

Apesar de ter interesse em negociar Linck, que tem contrato até o fim de 2026, o Furacão considerou a primeira investida do Botafogo baixa. Além do Glorioso, o goleiro atraiu o desejo de clubes do exterior como Parma, da Itália, e do Olympiacos, da Grécio. O Cruzeiro também observa o goleiro.

Léo Linck fez sua estreia como profissional em 2022, continuou atuando em 2023, e se tornou titular neste ano com a ida de Bento para o futebol saudita. No fim do ano, ele perdeu espaço para Mycael, no fim de agosto.

Com o rebaixamento do Athletico-PR para a Série B, o clube deverá manter apenas um dos dois goleiros. Como Mycael terminou o ano melhor, Linck deverá ser negociado pelo Furacão.