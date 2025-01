André Jardine - Lucas Figueiredo/CBF

André JardineLucas Figueiredo/CBF

Publicado 02/01/2025 11:40

Rio - O Botafogo segue em busca de um substituto para Artur Jorge. Após o treinador português aceitar a proposta do Al-Rayyan, do Catar, e deixar o clube, o Alvinegro voltou para o mercado e iniciou entrevistas com possíveis candidatos. O nome de André Jardine, do América do México, é o favorito, mas o clube ainda não fez proposta, segundo informações da "ESPN".

não deseja deixar o futebol mexicano neste momento. André Jardine se reuniu com o empresário John Textor , dono da SAF do Botafogo. O treinador agradou, mas o Alvinegro ainda finalizará outras entrevistas antes de enviar uma proposta para qualquer nome. Apesar do favoritismo nos bastidores do Glorioso, a reportagem ressaltou que o ex-treinador da seleção olímpica

Com passagens pelo São Paulo e seleção brasileira olímpica, onde conquistou a medalha de ouro nos Jogos Olímpicos de Tóquio 2020, André Jardine está no futebol mexicano desde 2022, quando comandou o Atlético San Luís. Em 2023, foi contratado pelo América e já conquistou duas vezes o Apertura (2023 e 2024) e uma vez o Clausura (2024), além da Copa Campeão dos Campeões, Campeones Cup e Supercopa do México.