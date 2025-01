Jair, zagueiro do Santos, deve reforçar o Botafogo em 2025 - Divulgação / Santos FC

Publicado 03/01/2025 10:20

Rio - O Botafogo chegou a um acordo pela contratação de Jair. O zagueiro, de 19 anos, aceitou a proposta do Alvinegro e adiou o sonho de jogar na Europa, segundo o "ge". O atual campeão do Brasileirão e da Libertadores depende de ajustes nos termos com o Santos para anunciar a contratação do defensor.

Jair tem como diferencial a saída de bola. O zagueiro tem facilidade de jogar com a bola nos pés, tanto com a perna direita quanto com a esquerda, e isso é considerado importante para o modelo de jogo do Botafogo. O jogador terá a concorrência dos titulares Bastos e Barboza na disputa por uma vaga no time inicial.

O Botafogo realiza ajustes nos termos para chegar a um acordo com o Santos. O Peixe pede três jogadores, além de dinheiro, para liberar o zagueiro. O Glorioso não está convencido em enviar três atletas. Entre os nomes desejados pelo clube paulista estão o volante Danilo Barbosa e o atacante Tiquinho Soares.

O zagueiro é um sonho antigo da Eagle Football, a rede de clubes do empresário John Textor, dono da SAF do Botafogo, e é considerado promissor a médio e longo prazo. Na última janela de transferências, o Alvinegro chegou a igualar a oferta do Porto, de Portugal, mas não houve avanço.