Vibração de Kauê após vitória do BotafogoVítor Silva/Botafogo

Publicado 03/01/2025 18:11

Rio - Cria da base do Botafogo , Kauê integra o grupo de jogadores que se reapresentaram na última quinta-feira (2) e vão disputar as primeiras cinco rodadas do Estadual. No CT Lonier, o volante relembrou as alegrias de 2024 e comemorou a oportunidade de fazer parte do elenco que iniciará o Campeonato Carioca.

"Fico feliz de poder estar ajudando o Botafogo mais uma vez. Ano passado foi muito bom para mim, ganhei títulos importantes aqui, mas esse ano estou focado em ganhar o Carioca e fazer uma boa campanha com meus companheiros, meus amigos. Fico feliz de estar ajudando o clube mais uma vez", disse Kauê, em entrevista ao canal do Botafogo no YouTube.

"Está sendo muito importante tanto para mim quanto para meus companheiros. Estou podendo ajudar eles, e eles me ajudando também. É uma via de mão dupla. E fico feliz de estar sempre à disposição, estar ajudando do jeito que puder", completou.

Na temporada passada, Kauê disputou 21 partidas com o elenco profissional. No total, anotou dois gols e deu três assistências. Ele fez parte do grupo que conquistou a Taça Rio, a Libertadores e o Campeonato Brasileiro. Ele também foi vice-campeão do Brasileirão de Aspirantes com o time sub-23.

Agenda

O Alvinegro estreia no Estadual no dia 11 de janeiro (sábado), às 16h, contra o Maricá no Estádio Nilton Santos. A partida é válida pela primeira rodada da Taça Guanabara.

"Foi um ano muito feliz para os torcedores e para os jogadores. Queria muito que a torcida fosse nesse primeiro jogo para apoiar e torcer pela gente. Vai ser muito importante", concluiu o volante.