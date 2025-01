André Jardine faz bom trabalho no México - Divulgação / América do México

Publicado 04/01/2025 08:20 | Atualizado 04/01/2025 08:25

Rio - A Proposta do Botafogo ao Jardine de duas temporadas não balançou André Jardine. O treinador curtiu o projeto, mas não "balançou". O comandante analisa com muito cuidado por conta até mesmo da idolatria no México. Uma resposta deverá ser dada neste fim de semana.

A proposta do Botafogo contou com uma importante valorização salarial e agradou os representantes do treinador. Porém, o América do México está otimista com sua permanência devido ao projeto do clube. Além disso, a estabilidade de Jardine e um contrato mais longo (até junho de 2027) são trunfos do atual tricampeão mexicano.

Desde que a saída de Artur Jorge foi definida, Jardine despontou como nome que mais agradava o dono da SAF alvinegra. No último dia 31, o técnico foi entrevistado pelo Glorioso e a conversa foi fundamental para o clube decidir colocar a oferta no papel.

No comando do América-MEX desde 2023, André Jardine conquistou seis títulos e já é apontado como um dos maiores treinadores da história do clube. Recentemente, renovou seu contrato até o fim de 2027.