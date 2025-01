Patrick de Paula atuou o jogo todo na derrota do Botafogo para o Maricá - Vitor Silva/Botafogo

Publicado 11/01/2025 19:12

passar por um empréstimo com poucas oportunidades pelo Criciúma, além de sequência de jogos em 2024 em que não saiu do banco. Apesar da derrota do Botafogo por 2 a 1 para o Maricá , neste sábado (11), pelo Campeonato Carioca, Patrick de Paula teve motivos para se emocionar. O volante voltou a atuar pelo Glorioso, o que não acontecia desde junho, após

"Só eu sei o que passei durante um ano e cinco meses, foi um ano de luta, onde sofri com lesão. Quando cheguei , falei na primeira entrevista que não tinha vindo para cá em vão, vim para colocar meu nome na história e honrar a camisa do Botafogo", afirmou o jogador, que sofreu grave lesão no joelho esquerdo em fevereiro de 2023 e só voltou a atuar em março de 2024.



A atuação não foi de encher os olhos, tanto que chegou a ouvir vaias da torcida alvinegra em determinados momentos do jogo. Ainda assim, Patrick de Paula se mostrou satisfeito com o retorno.



"Sempre trabalhei, nunca faltou dedicação, estou muito feliz de poder voltar a jogar pelo Botafogo, diante dessa torcida, agradeço muito a Deus e à torcida que compareceu".



Sobre a rápida discussão com Matheus Nascimento para definir quem iria cobrar o pênalti no fim da partida, o volante minimizou.



"A gente treina bastante durante a semana, tanto eu como o Matheus Nascimento, que é um excelente cobrador de pênaltis, um craque. É novo, tem grandes coisas pela frente. Eu precisava, assim como ele, falei que iria bater", explicou.