Raul chegou ao Botafogo em março de 2024Vítor Silva/Botafogo

Publicado 11/01/2025 09:13 | Atualizado 11/01/2025 09:14

Rio - A estreia do Botafogo no Campeonato Carioca neste sábado (11), às 16h (de Brasília), contra o Maricá, será especial para o goleiro Raul. Contratado há quase um ano, o jogador finalmente fará sua estreia pelo Glorioso.

A oportunidade chega em dois momentos cruciais. Com as férias do elenco principal, o clube carioca iniciará a competição com um grupo alternativo . A tendência seria que Gatito Fernández, reserva de John, fosse o titular. Porém, o paraguaio oficializou sua saída do Alvinegro na última semana de 2024 , abrindo espaço para o gaúcho de 27 anos.