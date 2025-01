Raul é goleiro do Botafogo - Arthur Barreto/Botafogo

Publicado 06/01/2025 22:02 | Atualizado 06/01/2025 22:16

Rio - Raul vive a expectativa de disputar o primeiro jogo pelo Botafogo no próximo fim de semana. O goleiro chegou ao Alvinegro em março do ano passado, mas era a terceira opção da posição, atrás de John e Gatito. Agora, como treina com o time que disputará as cinco primeiras rodadas do Campeonato Carioca, deve estrear com a camisa do Glorioso.

"A expectativa está sendo das melhores, porque poder estrear pelo Botafogo é coisa de outra mundo. Nunca imaginaria estar aqui no Botafogo. Agora, vou receber essa oportunidade. Espero que eu possa honrar e dar alegrias ao torcedor também, estar dando vitórias, conquistas e mais títulos ao decorrer do ano. Vou fazer minha parte", disse Raul, na cerimônia de apresentação do novo patrocinador máster do Botafogo

O Alvinegro estreia no Campeonato Carioca no próximo sábado, a partir das 16h, contra o Maricá, no Estádio Nilton Santos. A partida, que deve marcar a estreia de Raul com a camisa do Botafogo, é válida pela primeira rodada da Taça Guanabara.

"O Botafogo tem toda estrutura necessária para um jogador, um atleta profissional. Está sendo tranquilo, estamos trabalhando bem. A gente está buscando ao máximo no dia a dia evoluir. Agora é trabalhar o restante da semana para a estreia", completou o goleiro.