Patrick de Paula em treino do BotafogoArthur Barreto/Botafogo

Publicado 06/01/2025 21:25

Rio - O CEO do Botafogo , Thairo Arruda, acredita que 2025 será o ano de Patrick de Paula. Ele fez a previsão nesta segunda-feira (6), na cerimônia de apresentação da nova patrocinadora máster do Glorioso

"Esse ano é o ano do Patrick de Paula. Podem anotar aí. Está fininho, esse ano é o ano dele", disse Thairo Arruda.

Thairo Arruda, CEO do Botafogo Vitor Silva / Botafogo

Cria do Palmeiras, Patrick foi contratado no início da era SAF no Botafogo, em 2022. A expectativa era alta no volante, mas ele teve pouco destaque naquele ano.

Em fevereiro de 2023, sofreu uma grave lesão no joelho esquerdo, que o tirou de ação por mais de 400 dias. O volante retornou apenas em março de 2024, mas não teve espaço.

Com isso, em agosto, o Alvinegro emprestou o volante para o Criciúma até fim daquele ano . Ele já retornou e treina com o grupo que disputará as cinco primeiras rodadas do Campeonato Carioca. Com a camisa do Bota, são 37 jogos e três gols.