Cobrança de pênalti de Alex Telles, do Botafogo, na final da LibertadoresVítor Silva/Botafogo

Publicado 06/01/2025 16:23

Rio - Alex Telles revelou que perdeu um pênalti em treino um dia antes da final da Libertadores. Em entrevista ao jornalista Duda Garbi, o lateral-esquerdo do Botafogo contou que acertou a trave, a e bola saiu. Na grande decisão, porém, o camisa 13 não desperdiçou e anotou o segundo gol do Glorioso, que venceria o Atlético-MG por 3 a 1 para se sagrar campeão continental

"O pênalti normal já é uma pressão, né? Porque tu pode ser o herói, pode ser o vilão, tu tá ali entre 50 e 50, né? E ainda mais numa final, da forma que foi, com um jogador a menos, com o ano histórico para o Botafogo, para o clube, para os torcedores que foram lá, 50, 60 mil pessoas do Botafogo lá. Então, torna um peso muito maior. Só que eu estava preparado. E eu errei um dia antes em treino. A gente treinou, e o treinador, o Artur (Jorge), falou assim: 'Um pênalti cada um, que a gente tem horário pra sair e vamos embora'. Eu bati cruzado, deu na trave e saiu", disse Alex Telles.

"E aí, sempre fica aquela, né? E eu falei assim: 'Cara, não vou bater de outro jeito, vou ficar assim. Errei hoje, vou fazer amanhã. Se tiver amanhã, eu vou fazer. Eu errei hoje no treino, amanhã eu faço'. Na hora que eu fui pra cobrança, eu respirei fundo, até parece na imagem, e eu senti que tinha que dar uma porrada rasteira. Minha intuição era essa. E deu tudo certo, cara. E o choro, a minha emoção foi por isso, por muitas coisas. A pressão que era o jogo, a pressão que era ganhar uma Libertadores, o pênalti. Converti o pênalti. Aí estava a Vitória (mulher de Alex Telles) lá, estava minha filha na beira do campo, meus pais, família, tudo na beira do campo. Estava todo mundo muito perto. Então, eu acabei comemorando com eles e, cara, foi um momento histórico pra mim", completou.

Alex Telles não segurou a emoção após marcar na final da Libertadores Vítor Silva/Botafogo

Ele ainda contou que imaginava ter um pênalti para cobrar na grande final. O batedor oficial do Botafogo, de acordo com Alex Telles, é Tiquinho Soares. Entretanto, como o centroavante estava no banco de reservas, a responsabilidade caiu para si, o segundo cobrador.

"Na verdade, o batedor oficial é o Tiquinho. E, como ele não começou o jogo, acabou que eu era o segundo. Então, essa responsabilidade acabou sendo minha. Nos dias anteriores, eu sempre imaginei isso, que uma hora ia ter um pênalti que eu ia bater. E, cara, quando começou a chegar perto da final, sabe aquele sentimento de que tu sabia que ia ter um pênalti na final? Eu estava sentindo. Então, eu comecei a já mentalizar isso nas semanas do jogo, desde o jogo do Palmeiras, quando a gente viajou para a Libertadores, eu já comecei a mentalizar isso. E assim que deu o lance do pênalti, que foi para o VAR, eu já tinha certeza, já comecei a mentalizar isso", contou Alex Telles.