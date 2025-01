Dono da SAF do Botafogo, John Textor participa da escolha do novo técnico - Vitor Silva / Botafogo

06/01/2025

Rio - Atual campeão da Libertadores e do Brasileirão, o Botafogo iniciou a temporada com dificuldades para resolver as baixas na equipe. O Alvinegro perdeu nomes importantes como o meia Thiago Almada e o atacante Luiz Henrique, além do técnico Artur Jorge, que aceitou a proposta do Al-Rayyan, do Catar. Com isso, existe uma urgência para definir um novo treinador e acelerar o planejamento de 2025.

O Botafogo prioriza a contratação de um treinador. O nome favorito da diretoria alvinegra era André Jardine, do América do México, que recusou a proposta e decidiu permanecer no futebol mexicano . Segundo o "ge", o Alvinegro tem outras opções em mãos, mas poucas possuem o perfil desejado por John Textor, dono da SAF do clube, e que participa da escolha do nome do próximo comandante.

Além disso, o Botafogo encontra dificuldades para reforçar o time campeão da Libertadores e do Brasileirão em 2024. Principais destaques das conquistas, Thiago Almada e Luiz Henrique decidiram deixar o clube. A dupla está a caminho do Lyon, da França, que também pertence a rede multiclubes de John Textor. O principal alvo do Glorioso tem sido o atacante Bitello, mas o Dínamo Moscou recusou duas propostas.

O elenco principal do Botafogo se reapresenta no dia 14 de janeiro, no Espaço Lonier. O Alvinegro inicia o Carioca com time alternativo e formado pela maioria de jogadores do sub-23. No dia 2 de fevereiro, o Glorioso decide o título da Supercopa do Brasil contra o Flamengo, às 16h (de Brasília), em Belém. Já nos dias 19 e 26 do mesmo mês, encara o Racing, da Argentina, na Recopa Sul-Americana.