Botafogo venceu o Floresta e selou classificação na Copinha - Reprodução / Cazé

Botafogo venceu o Floresta e selou classificação na CopinhaReprodução / Cazé

Publicado 05/01/2025 20:59

São Paulo - O Botafogo é o primeiro clube do Rio de Janeiro a garantir a classificação para a próxima fase da Copinha. Atuando em Brodowsk, o Alvinegro derrotou o Floresta por 1 a 0, na noite deste domingo, e com duas vitórias avançou na competição.

O gol único que valeu a vitória e a vaga para os cariocas aconteceu logo aos nove minutos do primeiro tempo. Weliton recebeu lindo lançamento do campo de defesa, invadiu a área e finalizou de esquerda para balançar as redes e colocar o clube carioca em vantagem.

Com o resultado, o Botafogo chegou aos seis pontos a mesma pontuação do Votuporanguense, porém, a equipe paulista lidera o grupo 6, devido ao critério de desempate, tendo três gols de saldo contra apenas dois do Alvinegro.

Já classificados, as duas equipes vão se enfrentar na próxima quarta-feira para decidir o primeiro lugar do grupo. A partida ocorre às 19h (de Brasília). Fast e Floresta, que estão eliminados, se enfrentam no mesmo dia.