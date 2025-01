Gabriel Morisco, do Coritiba, interessa ao Botafogo - Gabriel Thá/Coritiba

Publicado 06/01/2025 15:39

Botafogo segue em busca de um goleiro para ser o reserva imediato de John após a saída de Gatito Fernández, que se transferiu para o Cerro Porteño. Após a negociação por Léo Linck esfriar, o Glorioso tem como novo alvo Pedro Morisco, do Coritiba, segundo o "ge". Rio - Osegue em busca de um goleiro para ser o reserva imediato de John após a saída de Gatito Fernández, que se transferiu para o Cerro Porteño. Após a negociação por Léo Linck esfriar,, segundo o "ge".

As conversas por Léo Linck ainda não foram encerradas. Porém, com duas ofertas recusadas pelo Athletico-PR, o Botafogo começou a se movimentar no mercado em busca de outro nome.

Neste cenário, o nome de Pedro Morisco agrada. O jovem de 20 anos é bem avaliado pelo Alvinegro, que estuda fazer uma proposta em breve ao Coxa.

Revelação do Coritiba, Morisco subiu ao time profissional no ano passado após se destacar na Copa São Paulo de Futebol Júnior. Foi titular em 47 dos 54 jogos do time paranaense em 2024.