Júnior Santos pode deixar o Botafogo - Vítor Silva/Botafogo

Júnior Santos pode deixar o BotafogoVítor Silva/Botafogo

Publicado 06/01/2025 17:00

Rio - Artilheiro do Botafogo na temporada passada, o atacante Júnior Santos, de 30 anos, pode estar de malas prontas para atuar no futebol da Turquia. De acordo com o portal "Sabah Spor", o Trabzonspor teria feito uma proposta para a contratação do jogador.

Segundo o site turco, o clube está bastante otimista com a negociação e acredita que irá conseguir a liberação de Júnior Santos por parte do Botafogo. Ele tem contrato até o fim de 2027.

O atacante foi artilheiro do Botafogo na temporada com 20 gols marcados em 50 partidas. Ele perdeu a vaga de titular após sofrer uma grave lesão em julho e também com a chegada de Thiago Almada.

Até aqui, o Botafogo já perdeu dez jogadores, além do técnico Artur Jorge. Gatito, Pablo, Adryelson, Rafael, Marçal, Tchê Tchê, Eduardo, Hugo, Óscar Romero e Thiago Almada já deixaram o clube, enquanto o atacante Luiz Henrique também vive uma indefinição sobre seu futuro.

A imprensa turca noticia na manhã desta segunda-feira que o Trabzonspor fez proposta oficial por Júnior Santos e negocia a liberação com o Botafogo. Segundo o perfil “Sabah Spor”, as conversas avançam rapidamente, com otimismo por parte do clube da Turquia.